Есть трудности с российскими танками. Их выстрелы вообще не слышишь - это не самолет, пояснил военный Дмитрий.

У россиян на фронте есть все, однако особое беспокойство на передовой среди ВСУ раздается из-за российских танков. Это не авиация РФ, которая характерно гудит в небе, их выстрелы вообще не слышишь.

Когда работает российский танк, украинский военный оказывается "в руках Бога", заявил солдат Национальной гвардии Украины из бригады имени "Буревій" Дмитрий в репортаже CNN.

"Хуже всего - это танки... Когда они стреляют, ты даже не слышишь. Вы слышите самолет, когда он пролетает над вами. С танком ты в руках Бога. Артиллерия также является серьезной угрозой, но танки вызывают определенный шоковый эффект", - пояснил он.

Военный говорит, что у россиян практически "есть все", когда речь идет об оружии. "Они (оккупанты - УНИАН) стреляют прямой наводкой. Самолеты летают. В принципе, у них есть все", - сказал боец Дмитрий.

В то же время Вооруженные Силы Украины страдают из-за дефицита артиллерийских снарядов, прокомментировал CNN оператор дрона Назар.

"Ни для кого не секрет, что нам не хватает артиллерийских снарядов. Мы стараемся работать как можно эффективнее и точнее, чтобы уничтожить огневые средства противника", - указал он.

Нацгвардеец Дмитрий подтверждает слова ряда командиров Украины о том, что ситуация на отдельных участках фронта стала острее. Россия практически ежедневно штурмует позиции ВСУ с большим количеством техники и живой силы, уточнил он CNN.

Ранее об увеличении штурмов РФ на Таврическом направлении сообщал командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский (27 января он говорил о более 50 боевых столкновениях за сутки).

Издание Buisness Insider напоминает: Украина с начала полномасштабной войны уничтожила около 2600 танков России (об этом в начале недели отчитывалась разведка Британии), однако сейчас украинские войска столкнулись с проблемой несвоевременно поставки артиллерийских снарядов. Они необходимы для работы по танкам РФ. Сейчас Конгресс США все еще задерживает принятие важного военного пакета для Украины, указывают там.

"Украина уже около месяца не получала нового пакета помощи по безопасности от США, а Пентагон заявил, что США не имеют возможности ремонтировать оружие, которое они отправили в Украину", - пишет издание.

СМИ процитировало предостережение президента Украины Владимира Зеленского от 16 января относительно возможных последствий из-за упомянутых колебаний партнеров. "Он опасается, что отсутствие западной поддержки приведет к большому количеству убийств и большому количеству раненых", - указывает Buisness Insider.

США готовят план "Б" для Украины

29 января директор Центра исследований проблем гражданского общества заявил: похоже, США разрабатывают план "Б" относительно помощи Украине. По словам аналитика, Вашингтон готовит вариант на случай возможного президентства Дональда Трампа (последний является главным кандидатом республиканцев, росСМИ и пропагандисты России возлагают особые надежды относительно его возможного влияния на войну).

По его словам, американский Госдеп уже разрабатывает определенный документ, который позволит США поддержать Украину, несмотря на сопротивление республиканцев.

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