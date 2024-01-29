Американский Госдеп работает над соглашением, благодаря которому на поддержку Киева не сможет повлиять сопротивление республиканцев, поделился аналитик.

Помощь Украине со стороны США во время войны против российских захватчиков может стать долгосрочной - для этого американские власти разрабатывают "план Б".

В Штатах имеют заготовки на тот случай, если их политику подвергнут критике на фоне вероятности возвращения в президентское кресло Дональда Трампа, таким мнением поделился в эфире канала "FreeДом" Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества. По его словам, Госдепартамент США работает над соглашением, которое позволит поддерживать Киев несмотря на то, что республиканцы будут осуществлять сопротивление.

Аналитик добавил, что документ во многом повторяет соглашение, которое на 10 лет подписали Украина и Великобритания. "Институциональная поддержка, которая не связана с личностями тех или иных политиков, или глав государств…", - подчеркнул эксперт.

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Кулик отметил, что идет речь о том, чтобы была системная работа, которая позволяет украинцам выжить. "…Основная цель - держать фронт и модернизировать наши Вооруженные силы...", - сказал он.

Помощь украинцам во время войны с россиянами - что нужно знать сейчас

Штаты и Британия активно помогают Киеву противостоять Москве, в частности, выделали оружие и боеприпасы. 12 января стало известно, что украинское и британское государство подписали историческое долгосрочное соглашение насчет безопасности.

В то же время помощь США Украине "застопорилась" из-за разногласий между демократами и республиканцами на фоне приближающихся выборов американского лидера. Выборы в США 2024 должны состояться 5 ноября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что крайний срок одобрения властями США помощи нашей стране, чтобы задержка не повлияла на ситуацию в зоне боевых действий, - конец января.

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