Статистику дал военно-политический аналитик Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл статистику по "убитым" за январь 2024 года российским танкам Т-90М "Прорыв".

Он акцентировал, что по состоянию на 26 января ему известно об уничтожении 4 таких танков. За более чем два года "большой" войны Украина уничтожила, затрофеила или же существенно повредила 106 танков серии Т-90.

Среди них 60 единиц - это танки Т-90М "Прорыв", указал Коваленко. "Согласно не верифицированным данным потери в данной модификации у РОВ превышают 150 единиц", - уточнил он.

Также аналитик оценил новый пропагандистский ролик России, который появился в сети 26 января. В нем рассказывается о производстве и возможностях танков Т-90М "Прорыв".

"Из видео подтвердилась информация, которая уже давно озвучивается. УВЗ работает исключительно как ремонтная база для Т-72, выводимых из консервации и последующей их модернизации", - оценил Коваленко.

По его словами, линия Т-90М "Прорыв" не способна дать за месяц даже ротный комплект танков. В этом контексте "Прорыв" обгоняет даже российский "Омсктрансмаш" со своей выдачей Т-80БВМ, указал Коваленко.

Он резюмировал, что танк Т-90М "Прорыв" - российский "единорог".

"Зверь о котором все знают, но которого мало кто видел, а в скором времени и вообще...", - считает Коваленко.

На днях Forbes разоблачил ложь РФ о танках "Прорыв"

Днями журналисты издания Forbes проанализировали новый ролик российского танкового завода "Уралвагонзавод" (УВЗ) о танках "Прорыв". Они также пришли к выводу, что производство боевых машин существенно замедлилось в России.

Там указали, что на видео практически отсутствуют реальные машины. "На видео и сопроводительных фотографиях видно только три танка", - указало СМИ. Там предположили, что любимый завод Путина, веротянее всего, отметился рекордно низким производством. Forbes подметил, что для России не свойственно скрывать от камеры свои достижения, поэтому видеть так мало танков в рекламном ролике странно.

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