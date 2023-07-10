По его словам, ракета С-200 достаточно мощная, чтобы повредить железнодорожные пути или автомобильный путь.

Россияне в панике заявляют о том, что Украина пыталась атаковать Крымский мост. Якобы одна ракета С-200 хотела попасть именно по переправе. У военного эксперта Александра Коваленко в эфире 1+1 спросили, почему именно оккупанты заявляют о С-200, есть ли логика в этих заявлениях.

"Не вижу логики, хотя искать логику в этих заявлениях российской пропаганды - тратить время. С-200 - это старая советская ракета противовоздушной обороны большого радиуса действия, расстояние полета можно оценивать в 150-160 км, а высоту - до 20 км", - объясняет он.

Коваленко добавил, что эти ракеты можно перенастраивать для нанесения ударов по поверхностям. С-200 в свое время заменяли на С-300, принимались они на вооружение в конце 1960-х годов.

"В Украине процесс утилизации С-200 происходил до 2013 года это точно. Их использование не наблюдалось в течение 2013-2023 годов. Поэтому у меня есть сомнения, что это была именно эта ракета, хотя бы потому, что расстояние не позволяет ей попасть в Крымский мост", - заявляет военный эксперт.

Он добавил, что ракета С-200 достаточно мощная, чтобы повредить железнодорожный путь или автомобильный путь. "Но сомнения относительно расстояния, даже если они у нас и остались", - подытожил Коваленко.

Россия говорит, что Украина попыталась разбомбить Крымский мост

10 июля 2023 года в России придумали новую историю о перехвате украинской баллистики, которую ВСУ якобы запустили по Крымскому мосту.

Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов заявил, что Украина переоборудовала зенитные ракеты С-200 в "ударный вариант" для поражения наземных целей. В частности, для удара по Крымскому мосту.

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