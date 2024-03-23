Адмирал Роб Бауэр считает, что российский правитель Путин ведет современную войну против Украины, потому что явление страшнее за физическое оружие.
Путина пугает демократия, сказал председатель Военного комитета НАТО в рамках 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности. Его слова цитирует ГУР.
"Эта война ведется потому, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле, - демократии... Но ни одна пропаганда не может скрыть правду о том, что он не достиг ни одной из своих стратегических целей", - говорится в сообщении разведки.
Бауэр во время выступления также отметил, что сейчас армия РФ даже не имеет представления, за что воюет. И это одна из причин, почему Путину не удается достичь желаемого в своей "СВО".
Также адмирал предупредил, что опасно позволить Путину победить в Украине. Он назвал подобный сценарий событий страшной исторической ошибкой.
"Потому что результат этой войны будет влиять на судьбу всего мира", - акцентировал Бауэр.
Бауэр заявил - в НАТО готовы к войне с Россией
В марте председатель Военного комитета НАТО Бауэр объявил, что в Альянсе готовы к потенциальному прямому столкновению с Россией. В организации есть понимание относительно изменения ситуации с безопасностью еще с 2014 года, уточнил он в интервью АрмияInform.
Также он признал, что сейчас время не на стороне НАТО, так как именно Россия решает, где и когда идти в атаки. Это видно на примере с Украиной, уточнил он. Вместе с тем НАТО будет воевать с РФ даже тем оружием, которым обладает сейчас, если та пойдет в нападение, подчеркнул военный.