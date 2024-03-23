Он говорит, что армия РФ даже не имеет представления, за что воюет.

Адмирал Роб Бауэр считает, что российский правитель Путин ведет современную войну против Украины, потому что явление страшнее за физическое оружие.

Путина пугает демократия, сказал председатель Военного комитета НАТО в рамках 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности. Его слова цитирует ГУР.

"Эта война ведется потому, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле, - демократии... Но ни одна пропаганда не может скрыть правду о том, что он не достиг ни одной из своих стратегических целей", - говорится в сообщении разведки.

Бауэр во время выступления также отметил, что сейчас армия РФ даже не имеет представления, за что воюет. И это одна из причин, почему Путину не удается достичь желаемого в своей "СВО".

Также адмирал предупредил, что опасно позволить Путину победить в Украине. Он назвал подобный сценарий событий страшной исторической ошибкой.

"Потому что результат этой войны будет влиять на судьбу всего мира", - акцентировал Бауэр.

Бауэр заявил - в НАТО готовы к войне с Россией

В марте председатель Военного комитета НАТО Бауэр объявил, что в Альянсе готовы к потенциальному прямому столкновению с Россией. В организации есть понимание относительно изменения ситуации с безопасностью еще с 2014 года, уточнил он в интервью АрмияInform.

Также он признал, что сейчас время не на стороне НАТО, так как именно Россия решает, где и когда идти в атаки. Это видно на примере с Украиной, уточнил он. Вместе с тем НАТО будет воевать с РФ даже тем оружием, которым обладает сейчас, если та пойдет в нападение, подчеркнул военный.

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