Российские войска продвинулись к Соледару, пытаясь обойти Бахмут с севера.

За последние четыре дня российские войска и боевики ЧВК "Вагнера" тактически продвинулись к городу Соледар на Донбассе. Это является попыткой обойти Бахмут с севера и с востока.

Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого остается главной ближайшей оперативной целью России. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Часть боевых действий сосредоточена на подъездах к 200-километровым тоннелям соляных шахт, пролегающих под территорией района. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл", - говорится в сообщении.

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Но несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли окружит город в ближайшее время, считают в британской разведке. Это объясняется тем, что украинские войска удерживают стабильные оборонительные рубежи в глубине и контролируют пути снабжения.

Война в Украине: оборона Бахмутской крепости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты уже несколько месяцев тщетно пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои, а россияне несут огромные потери.

За это время Бахмут уже стал настоящей крепостью украинских воинов. Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск армии Украины Тарас Березовец считает, что пик противостояния за Бахмут должно быть в январе текущего года. Впрочем, по его словам, ситуация в Соледаре Донецкой области сейчас острее, чем в соседнем Бахмуте.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что украинские защитники восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в Соледаре. Он добавил, что российским оккупантам удалось зайти в застройку, но наши бойцы держат весь город под огневым контролем.

Днем 9 января командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские власти бросили на захват Соледара наиболее профессиональных представителей ЧВК "Вагнер". Россияне вновь понесли тяжелые потери при попытке штурмовать город.

Вечером 9 января замминистра обороны сообщила, что после неудачной попытки захватить город россияне возобновили резервы, подтянули новые подразделения и начали мощный штурм Соледара.

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