Тела убитых русских военных свозят на импровизированные свалки, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают почти двух метров высотой.

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших".

Как свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины, тела убитых российских военных свозят на импровизированные свалкаи, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают почти двух метров высотой.

"Это не морг, это свалка. Огромная... Огражденная, оцепленная, никого не пускают... Там тысячами привозят. Свалка в высоту с человеческий рост", - рассказывает вражеский захватчик своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком, а его охрана зарабатывает бешеные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

Отмечается, что узнал оккупант об этом, потому что там его знакомая отыскала тело брата.

"Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорванные собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Может ли сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?",- отметили в СБУ.

Ранее в СНБО сообщили, что в России записывают большинство убитых своих солдат как таких, которые пропали без вести, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам.

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