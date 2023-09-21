Силы обороны Украины продвигаются вперед в районе Бахмута, а также на Мелитопольском направлении.
Об этом информирует Институт изучения войны. Отмечается, что в Запорожской области интенсивность боев возле Работиного и Вербового снизилась.
"Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 20 сентября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", действующие на западе Запорожской области, утверждали, что интенсивность боев снизилась к утру 20 сентября вблизи Работиного и Вербового", - говорится в отчете ISW.
В ISW добавили, что передислокация российских Воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области.
За минувшие сутки защитники Украины уничтожили почти 500 российских оккупантов.
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