Защитники Украины укрепляются на новых рубежах.

Силы обороны Украины продвигаются вперед в районе Бахмута, а также на Мелитопольском направлении.

Об этом информирует Институт изучения войны. Отмечается, что в Запорожской области интенсивность боев возле Работиного и Вербового снизилась.

"Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 20 сентября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", действующие на западе Запорожской области, утверждали, что интенсивность боев снизилась к утру 20 сентября вблизи Работиного и Вербового", - говорится в отчете ISW.

Видео дня

В ISW добавили, что передислокация российских Воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области.

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили почти 500 российских оккупантов.

Россияне на Донбассе пытаются восстановить свои позиции вблизи Андреевки, но все их попытки оказались тщетными.

Вас также могут заинтересовать новости: