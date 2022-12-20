Мужчина удивился, что все новости о мародерстве русских - правда.

Русские, бежавшие из Херсонщины, расположились в селе Черноземное под Мелитополем на Запорожье. С собой захватчики привезли много награбленных вещей. Среди "трофеев" даже душевые кабинки.

Как сообщает "РИА-Мелитополь" со ссылкой на местного жителя, оккупантов в селе очень много. Сначала они поселились в школе, а потом сбежали в частные дома. Двухэтажные коттеджи, расположенные в селе, заняли русские славянской внешности - по 10-12 оккупантов в каждом.

"Привезли с собой все награбленное. Я раньше и не верил, думал, ну, преувеличивают, когда рассказывают о массовой краже в рядах росармии. А оказалось - правда. Русские солдаты притащили с собой холодильники, стиральные машинки, электрочайники, сундуки из магазинов и даже душевые кабины. Все это они устанавливают в наших домах. Видимо, собрались здесь зимовать", – рассказал местный.

При этом россияне боятся местных и стараются вообще ни с кем не общаться.

"Мы их видим только как они утром идут на учебу и начинаются выстрелы, взрывы. Уже даже все привыкли к ним. Еще заходят в магазин за продуктами и сразу бегут домой и сидят там. Мы так поняли, они и сами боятся", – отметил мужчина.

Мародерство оккупантов

Российские оккупанты прославились кражами во временно оккупированных населенных пунктах Украины. Они присваивали все-начиная от белья и заканчивая техникой. Все СМИ облетело фото, как россияне покидают Киевскую область со стиральными машинками, коврами и прочим.

Кроме того, во время побега из изюма оккупанты воровали велосипеды, потому что у них не было горючего для техники. 20 ноября стало известно, что похожа история повторилась в Каховском районе Херсонской области.

Оккупанты не гнушались воровать даже животных. Так, в ноябре во время побега из Херсона российские россияне украли из местного зоопарка енота, а других зверей просто вывезли во временно оккупированный Крым.

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