Из более 600 баз отдыха Кирилловки оккупанты заняли треть.

Оккупанты на Азовском побережье активно готовятся к курортному сезону, занимая отели и пытаясь вести туристический бизнес.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Из более 600 баз отдыха Кирилловки рашисты заняли треть. В части расселили военных, другие разграбили, а на некоторых хватает наглости вести туристический бизнес", - написал он.

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Федоров отметил, что сейчас оккупанты распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами, но никто не хочет работать на оккупантов, поскольку они оставляют за собой "выжженную землю" - как минимум разруху, грязь и голые стены".

Федоров призвал владельцев занятых гостиниц как можно быстрее сообщать о захвате имущества в правоохранительные органы Украины.

"Туристический сезон" в оккупации

Ранее сообщалось, что оккупанты расселяются в детских базах в Кирилловке. Также они удерживают там своих дезертиров. Кроме того, на оккупированных территориях захватчики активно подделывают документы, которые предоставляют право собственности на туристические базы и отели.

В то же время на оккупированных территориях Запорожья оккупантам в последнее время очень неспокойно в ожидании контрнаступления ВСУ. Они даже эвакуируют целые населенные пункты на линии фронта.

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