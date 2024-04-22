По словам эксперта, вражеский бомбардировщик "перешел в плоский штопор и очень аккуратно прилег".

Украина, которая поражает цели на расстоянии более 300 километров, вышла к передовым государствам, которые имеют такие средства ПВО. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ночью 19 апреля из Моздока вылетели два Ту-22М3, каждый из них имел на борту по три ракеты Х-22. Самолеты пролетели до Черного моря, добравшись до уровня Севастополя, чуть дальше Тарханкута, и запустили ракеты. Две из этих ракет были сбиты. Затем эти бомбардировщики развернулись и полетели на Моздок, но один туда не долетел. Он перешел в плоский штопор и очень аккуратно прилег", - рассказал эксперт.

По его словам, официально подтверждено, что самолет был сбит модернизированной советской ракетой 1960-х годов, которая разрабатывалась в то время для сбивания американских стратегических бомбардировщиков.

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"Однако все эксперты стали на дыбы, в том числе и я, спрашивая: Потому что я не понимал, как стационарную пусковую установку С-200 можно маскировать или бетонировать, потому что ракета имеет вес около 7 т, длину 11 м", - добавил Криволап.

Авиационный эксперт отметил, что когда проводились испытания транспортного самолета разработки КБ Антонова "Руслана", то надо было занести фюзеляж этого самолета в гидробассейн. Из-за чего для этой операции выбиралось конкретное время, чтобы спутники не находились в той или иной зоне.

"И все СМИ говорят, что сбили ракетой С-200. Я считаю, если наша разведка говорит, что это называется "С-200", то скажем, что С-200. Главное - какие выводы из этого можно сделать, а не как называется эта ракета и чем сбили. По моему мнению, главное то, что Украина показала свою постоянную способность сбивать самолеты вроде стратегического ракетоносца Ту-22М3, хоть не совсем он стратегический, потому что по дальности не тянет", - подчеркнул Криволап.

Также он напомнил, что ранее был сбит А-50У, поэтому можно сказать, что Украина имеет оружие, которое бьет на такое расстояние.

"Варианты такого оружия ограничены. Есть ракеты зенитно-корабельного комплекса SM-6 и некоторые модификации Aster 30 комплекса NASAMS. Но мы не используем западное оружие для работы по российской территории, а самолет упал на Ставрополье в плоский штопор, там что-то было с двигателем. Украина вышла в передовые государства, которые имеют средства противовоздушной обороны, способные бить на расстояние более 300 км", - подытожил эксперт.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3

Как сообщал УНИАН, на территории России в Ставропольском крае упал самолет. Как позже стало известно, украинские военные впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3", - сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

В то же время эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что вражеский бомбардировщик Ту-22М3 могли сбить из Patriot. По его словам, версия России о том, что самолет упал из-за технической неисправности, является "крайне маловероятной".

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