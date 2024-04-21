Экипаж пытался спасти машину и смог пролететь около 170 км с подбитым двигателем.

Бомбардировщик Ту-22М3, который упал 19 апреля, могли сбить из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он считает это "крайне маловероятной" версию Минобороны РФ, что к падению сверхзвукового стратегического бомбардировщика вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае, привела техническая неисправность. Эксперт ссылается на видео, на котором видно, что у самолета, который возвращался на базу в Моздоке после очередного обстрела Украины, горит правый двигатель.

Отмечается, что ранее ВСУ удавалось сбить из Patriot российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По данным BILD, дальнобойность Patriot на вооружении Украины около 200 км.

Однако Ту-22М3 упал в 370 км от территории, контролируемой ВСУ. Как предполагает Репке, украинская ракета задела самолет раньше, чем он упал. Экипаж пытался спасти машину и смог пролететь около 170 км за несколько минут с подбитым двигателем, но потом она все же упала. Поэтому пилоты и успели катапультироваться.

Первый случай сбития Украиной Ту-22М3

Ранее УНИАН писал, что в России на территории Ставропольского края упал самолет, летчики якобы смогли катапультироваться. В ВСУ заявили, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов указал, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 на сегодня фактически невозможно. Он подчеркнул, Россия сейчас сделает выводы и в дальнейшем будет осторожнее по использованию своей стратегической авиации, и это уже хорошо для Украины.

СМИ писали, что российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 поразили из зенитного ракетного комплекса С-200. В Министерстве обороны Великобритании также считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.

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