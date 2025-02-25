Кроме того, продолжается дроновая атака на Украину.

В ночь на 25 февраля террористические войска Российской Федерации подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс.

О взлете нескольких российских бортов сообщаются украинские мониторинговые каналы. По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", с аэродрома Оленья, что в Мурманской области, взлетели четыре бомбардировщика. Он публикует очень приблизительное время появления ракет в воздушном пространстве Украины, если оккупанты осуществят пуски:

в районе Энгельса Ту-95мс будут около 04:20 - 04:50, тогда ракеты стоит ждать где-то с 04:50 до 05:20;

в районе Каспийского моря борта могут оказаться в 05:20 - 06:20, тогда ракеты окажутся в воздушном пространстве Украины около 06:00 - 07:00.

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