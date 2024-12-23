Не игнорируйте воздушную тревогу.

Украина находится под очередной российской атакой беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed". Из-за угрозы БПЛА в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

В целом она объявлена в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях.

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Обновлено в 01:40: Дроны летят в западной части Житомирщины, в северной части Хмельницкой и Киевской областей, южнее Белой Церкви, в южной части Черниговщины, на границе Киевской и Черкасской областей, в центральной части Кировоградщины, а также в северной и западной частях Николаевщины.

Обновлено в 00:55: Командование Воздушных сил ВСУ фиксирует беспилотники на Житомирщине, в северной части Киевщины, в районе Белой Церкви, в западной части Черкасской области, в северной, центральной и южной частях Черниговщины, в Сумской области, в северной и центральной частях Полтавщины, а также в южной части Кировоградщины.

Российские атаки на Украину

Напомним, предыдущая ночная атака дронов завершилась в 03:03, однако уже около 05:00 Воздушные силы предупредили о новой угрозе применения БПЛА оккупантами. Через несколько часов ее отменили и вскоре снова объявили.

Ранее оккупанты распространили сообщении о том, что Россия якобы готовит обстрел Киева и украинских "колцентров". В Центре противодействия дезинформации считают, что это могли сделать для создания панических настроений, поскольку угроза ракетных ударов существует постоянно.

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