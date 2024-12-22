В Центре отметили, что обычно оккупанты не предупреждают о своих атаках.

Российская пропаганда заявляет о якобы подготовке к удару по "колцентрам" в Украине и обстрелу Киева новыми северокорейскими баллистическими ракетами.

В Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опубликовали сообщение, в котором говорится, что российская разведка якобы установила местонахождение крупнейших центров, которые координируют "мошеннические звонки" в Россию, и планирует их "ликвидацию":

"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения. Украинцы знают, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Обстрелы Украины

Как известно, российские оккупационные войска систематически наносят массированные удары по территории страны. Некоторые из них они называют "ответом" на украинские атаки по территории Российской Федерации, однако ракеты и дроны летят со стороны РФ независимо от них.

Видео дня

Недавно кремлевский правитель Путин заявил, что тот, кто хочет что-то разрушить на территории страны-агрессора, "столкнется с многократно большими разрушениями у себя".

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