Сейчас план состоит в том, чтобы удержать армию украинского государства от краха, утверждают журналисты.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и во время Мюнхенской конференции, которая состоялась в эти выходные, союзники Украины начали меньше говорить о предстоящей победе Киева.

Об этом пишет издание Politico. Журналисты сравнили конференцию с прошлогодней, где на фоне освобождения большого количества территорий и подготовки к предстоящему контрнаступлению Киева, союзники были убеждены в победе Украины.

"Но контрнаступление провалилось, и наземная кампания остановилась, вынудив украинские и российские силы сыграть в артиллерийский пинг-понг на фронте протяженностью 600 миль. Киев добился большего успеха в Черном море, потопив несколько российских кораблей на стратегическом водном пути, но это не сильно улучшило оптику войны, которая тянется. Никто по обе стороны Атлантики - и особенно в Киеве и Москве - не может предсказать, что будет дальше", - пишет издание.

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Они также добавили, что на этот раз большинство участников конференции избегали вопроса об украинской победе. "Сейчас план состоит в том, чтобы просто удержать украинскую армию от краха. Конференция состоялась на фоне того, что уверенность в том, сможет ли президент Джо Байден достичь успеха в Украине, является особенно низкой", - заявило издание.

Издание отмечает, что Украина не рассматривает сейчас другого варианта, кроме как получить помощь от США. По мнению издания, выделение этой помощи может произойти уже в марте, если кандидату в президенты Штатов Дональду Трампу не удастся все испортить.

"Украинские официальные лица не говорят об альтернативах, настаивая на том, что им нужны оружие и боеприпасы. Один украинский парламентарий только что прибыл с южной линии фронта и сказал, что отсутствие боеприпасов напрямую приводит к тому, что Украина теряет позиции и солдат", - говорится в статье.

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По сведениям The Times, Украине грозит поражение, если Европа не сделает больше. Журналисты отмечают, что трансатлантическая напряженность еще никогда не была такой напряженной за все время существования НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и страны-члены Североатлантического альянса готовиться к "худшему сценарию". По его мнению, Альянс может столкнуться с войной уже через пять-восемь лет.

Никто точно не знает, закончится ли война в Украине в 2024 году. Президент Владимир Зеленский говорил, что украинцам нужно продержаться еще и этот год.

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