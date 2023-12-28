Юрий Игнат отметил, что опасность удара "Кинжалами" есть всегда.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему в Украине бывают короткие воздушные тревоги. Причиной могут быть тренировочные взлет-посадка истребителя МиГ-31К или перелет на другой аэродром.

"Ночью были "Шахеды", а утром МиГ-31К где-то там в районе Тамбовской области взлетал. Ну традиционно. Он каждый день взлетает и испытывает нашу нервную систему. И не только испытывает систему, а речь идет о реальной опасности. Опасность того, что они могут применить "гиперзвуковую", как они называют ракету "Кинжал" Х-47М2", - рассказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, опасность есть всегда, потому что у РФ большие запасы ракет "Кинжал", поэтому нее стоит пренебрегать тревогой.

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"Сбили на юге где-то три разведывательных БПЛА. Довольно серьезно активизировал враг воздушную разведку на южном направлении, в Херсонской области. Где-то по Днепру они размещают беспилотники, чтобы отслеживать линию боевого столкновения. Выискивают какие там наши слабые места, возможно. Системы ПВО, которые уничтожают российские самолеты и т.д.", - отметил военный.

При этом он объяснил, почему некоторые тревоги длятся до 20 минут.

"МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то там в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможен, и второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги", - объяснил спикер Воздушных сил.

Также он указал, что у Воздушных сил есть источники в разведке, которые пытаются как можно больше получить информации о том, несет ли взлет МиГа опасность.

"Основную информацию мы получаем от наших западных партнеров. Это такие угрозы как: взлет МиГ-31, взлет стратегической авиации, выход в море кораблей и подготовка их к пускам "Калибров", - подытожил Игнат.

Ракеты "Кинжал" - последние новости

Последний раз армия РФ атаковала Украину ракетами "Кинжал" 14 декабря. Тогда в Киевской области сбили одну такую ракету, а еще одна ракета ударила в район Староконстантинова Хмельницкой области.

По словам военного аналитика Александра Коваленко, оккупанты не могут осуществить массированный удар по украинским городам ракетами"Кинжал", постому что носителей ракет у Росии очень мало.

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