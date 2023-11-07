В 3-й отдельной штурмовой бригаде рассказали о том, какую тактику применяют российские войска в районе Бахмута Донецкой области.
Как отметил представитель бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона, россияне штурмуют преимущественно пехотой, а технику применяют из вкопанных позиций. По его словам, штурмы под Бахмутом ежедневные:
"Мы это понимали. Много атак, в большинстве случаев штурмуют пехотой, технику применяют из вкопанных позиций. Большое насыщение авиацией, артиллерией, минометами и беспилотниками".
Также он заявил о большая плотность минирования под Бахмутом, что усложняет продвижение бойцов: "Продвигаться надо осторожно. Дистанционное минирование зависит от качества разведки, у россиян коэффициент полезного действия в этом плане низкий".
Кроме того, как добавил Бородин у россиян на Бахмутском направлении стало больше FPV-дронов: "Это проблема, но мы также развиваем РЭБ (радиоэлектронную борьбу)".
Война в Украине - ситуация под Бахмутом
Ранее командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что российские войска меняют свою тактику ведения боевых действий на Бахмутском направлении.