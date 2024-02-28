Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов совершили боевую операцию по зачистке города от сил врага", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".

Видео дня

Также отмечается, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск.

Ситуация возле Красногоровки

В июне 2023 года ВСУ смогли закрепиться на небольшом участке территории в районе Красногоровки, который был оккупирован с 2014 года. Продвижение украинских десантников к востоку от Красногоровки стало первым случаем после прошлогоднего вторжения России, когда украинские войска отвоевали территорию, находившуюся под российской оккупацией с 2014 года.

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