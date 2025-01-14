Такие большие расходы на оборону могут оказаться непосильными для некоторых европейских стран.

Министры обороны пяти европейских стран с наибольшими военными расходами заявили, что хотят продолжить наращивать инвестиции в оборону. Тем не менее они считают сложным выполнение задачи по увеличению расходов до 5% от ВВП, которую поставил перед ними новоизбранный президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

В понедельник, 13 января прошла встреча министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши недалеко от Варшавы. Это вторая встреча в новом формате, который был утвержден после избрания Трампа на пост президента США в прошлом году.

В начале встречи глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Европа поддерживает справедливый мир для Украины. Тем не менее есть опасения того, что Трамп может подтолкнуть Киев к неприемлемым уступкам России, подчеркнули в агентстве.

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Журналисты поделились, что в ходе встречи также были обсуждены вопросы военных расходов после того, как Трамп призвал союзников по НАТО увеличить свои расходы до 5% от ВВП. Пока ближе всех к этому уровню приблизилась Польша с показателем 4%.

"Я просто думаю, что статичные дебаты о процентах не помогут нам, если они в конечном итоге не приведут к реализации того, о чем НАТО договорилось вместе, какими должны быть цели. По-моему, это и есть главное", - сказал Писториус.

Глава Минобороны ФРГ объяснил, что если Германия будет инвестировать 5% от ВВП в оборону, то это будет сопоставимо с тратами чуть более 40% всего национального бюджета.

Его итальянский коллега Гвидо Крозетто отметил, что правительство его страны понимает, что расходы на оборону нужно увеличить, но это необходимо сопоставить с восстановлением экономики.

"Увеличение расходов на оборону во время экономического кризиса сложнее, чем в другие времена. Если мы объединим эти два фактора, то есть сделаем европейскую оборонную промышленность одним из способов возрождения экономики, мы сможем объединить эти два фактора", - подчеркнул он.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает, что, хотя расходы на безопасность будут увеличены, не все они должны идти исключительно на военные цели. Он предложил использовать их для защиты общества от кибератак, терроризма и других невоенных угроз.

"И вы все повторяете 2%, 3%, 4%, не понимая толком, в чем суть. Ну, позвольте мне быть честным. Ситуация хуже, чем во время "Холодной войны". Она хуже просто потому, что у нас есть новые районы, которые стали милитаризованными, и они в значительной степени цифровые", - сказал он.

Требование Трампа к союзникам по НАТО

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников по НАТО выделять 5% своего ВВП на оборону. Это требоване вызвало неоднозначную реакцию в Европе.

В Business Insider отметили, что сейчас ни одна страна Альянса, включая США, не тратит на оборону 5% от своего ВВП. Ближе всего к этому показателю находится Польша, которая в прошлом году потратила на оборону 4% своего ВВП.

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