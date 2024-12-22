Российский военный потенциал выхолащивается, но он способен восстанавливаться, считает Владислав Селезнев.

На 2025 год россиянам хватит ресурсов для ведения активных наступательных действий в Украине, и думать, что 20 января - день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, что-то в этом плане изменит, не стоит, сказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью изданию OBOZ.UA.

По его словам, необходимо ориентироваться не на 20 января как дату инаугурации Трампа, а именно на ресурс возможностей украинских Сил обороны и оккупационной армии.

Селезнев напомнил, что ранее были ожидания начала октября этого года, когда российский наступательный потенциал должен был якобы быть выхолощен, но они не стали реальностью. Впрочем, утверждает, все же наступательный потенциал России выхолащивается.

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"Почему я пришел к таким выводам? Потому что противник вынужден перебрасывать некоторые ресурсы с других участков фронта на Покровское и Кураховское направления, поскольку интенсивные боевые действия выхолащивают ресурсы российских оккупантов, которые действуют на этом участке фронта", - пояснил он.

Оценивая силы украинской армии, средства для которой обеспечивает правительство США, Селезнев говорит, что "ресурсов хватит как минимум до середины 2025 года".

"Какие-то еще аргументы - призывы к здравому смыслу, угрозы в адрес Путина со стороны Трампа, - вероятно, никак не сработают", - уверен он.

Так же не имеет смысла и давление на высшее военно-политическое руководство Украины, утверждает эксперт, "ведь очевидно, что любые заявления о капитуляции со стороны Украины обречены на провал".

Не рассматривает он и вариант "массированного удара с применением ядерной компоненты, как это было во время Второй мировой войны", однако использование ракетного террора, чтобы уничтожить энергетику Украины, будет продолжаться.

Так же противник, по мнению Селезнева, будет продолжать бить по объектам железнодорожной инфраструктуры, мостам, тоннелям, "чтобы максимально усложнить поставки всего того, что нам поступает в рамках военно-технического сотрудничества с американскими и европейскими партнерами".

Что же касается военнослужащих армии Северной Кореи, то нельзя считать, что они "абсолютно бесперспективны и не способны вести боевые действия", убеждает эксперт.

"Они обучаются, достаточно хорошо физически подготовлены. Поэтому это серьезный фактор, который не следует снимать со счетов по увеличению боевых возможностей российской армии", - предостерегает Селезнев.

Негативным является и то, что противник способен адаптироваться и производить все то, что необходимо на поле боя, а также недостаток определенных компонентов компенсировать поставками из Северной Кореи и Ирана, отметил он.

"Поэтому я думаю, что противник все-таки имеет ресурсы. И рассматривать 20 января как конечную дату в плане выхолащивания российских военных ресурсов я не стал бы. Очевидно, что на 2025 год противнику хватит ресурсов для ведения активных наступательных действий", - подытожил Селезнев.

Инаугурация Трампа и будущее Украины: актуальные новости

Ранее УНИАН сообщал, что предстоящая инаугурация Трампа не сулит ничего хорошего для интересов Запада и Украины. Вероятнее всего, после 20 января военная и экономическая помощь Киеву от Вашингтона значительно сократится, а переговоры с Россией начнутся быстро. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что полномасштабная война в Украине против РФ может завершиться в 2025 году, ведь Трамп способен оказывать большое давление на РФ из-за усиления Украины. Но это зависит "от воли тех, кто этого хочет".

Еще до инаугурации в Киев должен прибыть будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно успеха миссии Келлога.

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