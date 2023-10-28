Украинские защитники поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки, 27 октября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, украинские защитники из ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Отмечается, что всего оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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"Также, за прошедшие сутки, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено большинство ударных БпЛА и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Россия потеряла на войне против Украины примерно 297 тысяч 680 человек.

За прошедшую неделю потери россиян благодаря воинам Сил спецопераций составили около 40 единиц вооружения и военной техники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, готова ли Украина к длительной войне с Россией и какой конечной цели стремится достичь в этом противостоянии.

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