Россияне потеряли более 1 400 танков.

С начала наступления Сил обороны Украины, то есть за пять месяцев, украинские бойцы уничтожили более 93 тысяч человек личного состава российских оккупационных войск. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Кроме того, по информации эксперта, россияне потеряли в общей сложности:

танки - более 1 400;

ББМ - более 2 350;

ствольная артиллерия - более 3 750;

РСЗО - 271;

средства ПВО - 230;

автотранспорт - более 3 380;

спецтехника - 561.

"Я себе позволю подвести немногословный итог. Если бы не эта интенсификация боевых действий, большая часть этой массы сил и средств, стала бы фундаментом для накопления и последующего задействования. Задумайтесь над этим. И да, самое главное. Все помнят, что "цыплят по осени считают"? В данном, конкретном случае, - по декабрю 2023. А он еще не настал", - отметил Коваленко.

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Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют уже около 304,1 тысячи человек личного состава, из которых 830 - ликвидированы за последние сутки.

Кроме того, Россия потеряла на поле боя: 5276 - танков, 9939 - боевых бронированных машин, 7363 - артиллерийских систем, 861 - реактивную систему залпового огня, 568 - средств противовоздушной обороны.

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