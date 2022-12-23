Обозреватель сомневается, что комплексы перебросили в рамках подготовки к наступлению.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался о том, что Россия перебрасывает зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" в Беларусь.

"Я бы не говорил, что это полноценная подготовка к наступательным действиям… Использовать "Тор-М2" как наступательное оружие невозможно. За время боевых действий в Украине "Тор-М2" продемонстрировал себя не лучшим образом", - заявил эксперт в эфире 24 канала.

Коваленко допустил, что этот комплекс могут использовать именно для прикрытия подразделений войск, но интенсивность боевых действий в Украине продемонстрировала, что их использование неэффективно:

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"Они не столько прикрывают, сколько сами стают объектом для уничтожения или трофеями".

По мнению обозревателя, данными ЗРК россияне могут разве что несколько усилить ПВО тех объектов в Беларуси, где они сейчас дислоцируются.

Россия перебросила ЗРК "Тор" в Беларусь - что сообщалось

23 декабря стало известно, что Россия перебросила в Беларусь очередную партию ЗРК "Тор-М2", которые там назвали "эффективным способом поражения различного типа воздушных целей".

Сообщалось, что Беларусь получила комплексы в рамках существующего "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве" обеих стран. В ближайшее время комплексы должны поставить в соединения и воинские части. Сообщается, что личный состав подготовку уже прошел.