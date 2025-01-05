Тимочко о цене захваченных территорий: На каждом 'квадрате' мертвый или раненый оккупант

Потери в 400 тысяч за год это цифра, которая может пугать нас, мир, но не Путина, отметил Тимочко.

Россия заплатила большую цену за захваченную в 2024 году часть территории Украины, но не достигла стратегических целей.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Суспільне", комментируя данные, что в 2024 году Украина потеряла контроль над более 3600 квадратными километрами территории.

"Если мы говорим о потерях квадратных километров, то это надо рассматривать в плоскости коэффициента полезного действия использования российских солдат для захвата этой территории. А там получается, что примерно на один квадратный метр Россия теряла убитым или тяжело раненым российского солдата. Даже на кладбище дают 2 квадратных метра, а здесь на один кв.м оставляли одного солдата. Это должны были бы быть трагические цифры для них, если бы это была демократическая страна. Потери в 400 тысяч за год это цифра, которая может пугать нас, мир, но не Путина", - подчеркнул он. При этом добавил, что с нашей стороны всегда речь идет о выборе между сохранить личный состав и сохранить территории - и здесь основная жизнь есть людей, потому что территории вернем.

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Тимочко подчеркнул, что враг при тактических успехах несет постоянные стратегические потери. "Путин ставил стратегические задачи перед своим военным политическим командованием на 2024 год. Не сумели достичь ни одной - не оккупирована Харьковская, не оккупирована полностью Донецкая и Запорожская области, не восстановлен контроль врагом за Херсонской областью. Харьковщина стоит, хотя Путин ее определял как санитарную зону, то есть там должна была быть сплошная руина, голое поле", - отметил он. При этом добавил, что но и нам сдерживание врага дается серьезными потерями из-за интенсивности боев. По его словам, уход из триторий привел к определенному общественному напряжению в Украине. "Мы видим, к сожалению, что все сложнее проводить мобилизацию. У нас начали сильно активизироваться различные российские "консервы", которые рассказывают, что все пропало - и армия не так защищает, и солнце не так светит", - отметил Тимочко.

По его словам, Путин, который хотел воплотить ряд своих мечтаний в Украине, их не воплотил, но он будет и дальше пытаться это делать. По его словам, враг имеет не только потери личного состава, но и имиджевые, военные, территориальные потери. "Курщина - это территориальная потеря для самого Путина", - добавил он.

Тимочко отмечает, что 2024 год был чрезвычайно сложным и напряженным, потому что потеря территорий это потеря граждан Украины, которые там остались, увеличение количества ВПЛ.

"Должны понимать, что никаких больших прорывов, никаких окружений украинских войск врагом не достигнуто", - добавил он.

Он надеется, что 2025 год будет ознаменован увеличением технологичности украинской армии - ракетные программы, роботизированные системы.

Также не исключает. что в 2025 году Северная Корея может применить против каких-то стран свои войска, а это приведет к изменению специфики боевых действий, потому что будет борьба с двумя агрессивными государствами. "Потому что северокорейские войска не о защите России, а это об агрессии в отношении других независимых государств", - подчеркнул Тимочко.

Война в Украине - оккупанты продвигаются

Как сообщал УНИАН, Милитарный ссылается на данные сервиса DeepState, что в 2024 году Украина потеряла контроль над более 3600 квадратными километрами территории.

Отмечает, что сосредоточение огромных сил, которые иногда достигают соотношения один к восьми, а также иногда изменение тактики действий оккупантами не могли "пройти бесследно"

За весь 2023 год противник захватил около 540 км², в то время как СОУ освободили около 430 км².

Аналитики уточняют, что наибольшие потери территории в 2024 году приходятся на Донецкую и Харьковскую области. При этом темп наступления оккупантов в течение второй половины 2024 года увеличивался. Отмечалось, что противник продолжит усилия над завершением взятия городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.

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