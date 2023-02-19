В ночь на 19 февраля россияне продолжали терроризировать Никополь (Днепропетровская область).
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, посреди ночи враг нанес удар по городу из артиллерии.
"Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию. Повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Зацепил частное предприятие и линию электропередач. К счастью, обошлось без жертв", – написал он.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что воздушная тревога в Никопольском районе из-за угрозы артобстрела вчера длилась совокупно почти 13 часов.
"Изуродовали автомойку, полдесятка домов, линии электропередач. Главное, что люди невредимы", – отметил он.
Война в Украине - ситуация в Днепропетровской области
Долгие недели российские оккупанты продолжают терроризировать обстрелами южную часть Днепропетровской области. Больше всего обстрелам подвергается Никопольский район.
К примеру, 29 января оккупанты ударили по Никополю и двум громадам Никопольского района, поврежден магазин и лицей.
30 января российские оккупанты из тяжелой артиллерии повредили два частных жилых дома.
В субботу, 18 февраля, российские войска повредили почти десять многоэтажек в Никополе, атаковав из тяжелой артиллерии.