Искорежены многоэтажки и автомойка.

В ночь на 19 февраля россияне продолжали терроризировать Никополь (Днепропетровская область).

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, посреди ночи враг нанес удар по городу из артиллерии.

"Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию. Повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Зацепил частное предприятие и линию электропередач. К счастью, обошлось без жертв", – написал он.

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что воздушная тревога в Никопольском районе из-за угрозы артобстрела вчера длилась совокупно почти 13 часов.

"Изуродовали автомойку, полдесятка домов, линии электропередач. Главное, что люди невредимы", – отметил он.

Война в Украине - ситуация в Днепропетровской области

Долгие недели российские оккупанты продолжают терроризировать обстрелами южную часть Днепропетровской области. Больше всего обстрелам подвергается Никопольский район.

К примеру, 29 января оккупанты ударили по Никополю и двум громадам Никопольского района, поврежден магазин и лицей.

30 января российские оккупанты из тяжелой артиллерии повредили два частных жилых дома.

В субботу, 18 февраля, российские войска повредили почти десять многоэтажек в Никополе, атаковав из тяжелой артиллерии.

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