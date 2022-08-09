Российский враг пытается убедить мир, что по колонии ударили ВСУ из систем HIMARS.

На территорию колонии в оккупированной Еленовке, где россиянами было сознательно и цинично убито по меньшей мере 50 украинских военнопленных, привезли команду "международных экспертов". Среди них есть представители Никарагуа и КНДР.

Об этом в своей телеграмме отчитался депутат Госдумы РФ, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

В сообщении говорится, что "международный экспертный пул", среди которых есть представители ряда стран, в том числе Никарагуа и КНДР, смог воочию увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в частности с пленными, которые выжили после ракетной атаки.

Депутат продолжал утверждать, что по территории учреждения был нанесен ракетный удара подразделениями ВСУ с "Химарсов", хотя все эксперты, проанализировав видео и фото с места, уверяют, что разрушения внутри слишком малы, как для ракет с американского оружия.

Обстрел колонии в Еленовке

Утром 29 июля 2022 пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло до 50.

В Генштабе заявили, что ВС РФ осуществили прицельный обстрел исправительного учреждения в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над заключенными и расстрелы.

Как сообщают в разведке теракт в Еленрвке был спецоперацией РФ против поставки Украине западного высокоточного вооружения. На это указывают первые сообщения РФ о применении и преднамеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS исправительной колонии в Еленовке.

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