В частности, Россия способна производить в месяц около 100 танков.

Российская Федерация, которая ведет захватническую войну против Украины, способна замещать потери бронетехники на фронте для продолжения наступления.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, в период с февраля 2022 года по январь 2024 года российские сухопутные войска предположительно потеряли примерно 2 тыс 600 основных боевых танков и 4 тыс 900 других боевых бронированных машин в Украине.

Видео дня

При этом, российские оккупанты предположительно потеряли на около 40% меньше техники в 2023 году, чем в 2022 году.

Как отмечает разведка, весьма вероятно, что уменьшение показателей потерь бронированной техники связано со все большим позиционным характером войны в 2023 году и с тем, что Россия провела значительную часть года в оборонительной позиции.

В то же время, с октября 2023 года российские сухопутные войска на востоке Украины снова перешли в наступление. Во время этого периода,российские потери в тяжелой технике увеличились и захватчики предположительно потеряли до 365 танков и 700 боевых бронированных машин и получили незначительные территориальные достижения.

"Однако, Россия может наверняка создавать не менее 100 основных боевых танков в месяц и сохраняет способность замещать потери на поле боя и продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем", - сообщила разведка.

Мощности российского ВПК

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у России есть продвижение в производстве дронов. Кроме того, в РФ сейчас изготавливают больше ракет, чем до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2024 года.

Также, сейчас военно-промышленный комплекс России работает над тем, чтобы покрыть потери в вооружении, вызванные вторжением в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: