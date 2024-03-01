Журналист детально объяснил, почему Шольц не решается передавать Украине это оружие.

Немецкий журналист Маркус Прайс подтвердил данные, которые накануне озвучил канцлер Олаф Шольц о дальнобойных крылатых ракетах Taurus, которые бьют на 500 км и при "неправильном использовании могут достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".

"Если... поехать в Черниговскую область, то можно увидеть: 500 км, и вы в Москве. Военные эксперты говорят, что это оружие очень точное и мощное. Так что если скажут, что цель - это Кремль, то оно поразит и Кремль!", - сказал Прайс, пишет Bild.

"Потому и возникает вопрос: можно ли выпустить из рук такое оружие? Канцлер говорит: нет, нельзя! Если не выпускать его из рук и откомандировать вместе с ним солдат, придется принять решение об этом в парламенте, и тогда вы, очевидно, окажетесь в состоянии войны", - объяснил он ситуацию.

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Журналист выразил мнение, что если Taurus Россия воспримет как эскалацию и это приведет к агрессии против Германии, то в отличие от Лондона или Парижа "мы не сможем дать сдерживающий ответ, так как Германия не является ядерной державой". Он отметил, что нет гарантии того, что тот же Лондон, Париж или Вашингтон помогут Берлину в этом случае. "Поэтому я могу понять переживания и осторожность (канцлера)", - сказал журналист.

Прайс добавил, что именно дальнобойность в 500 км отличает Taurus от британской Storm Shadow или французской SCALP. Они бьют только на 300 км, то есть ВСУ не могут ударить ими по Москве.

Шольц отказывается передать Украине Taurus

29 февраля канцлер Германии снова отказался передавать Украине ракеты, сказав, что "немецкие солдаты не могут следовать за своими британскими и французскими коллегами в способах управления целями и их сопровождения".

При этом немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца передать украинской армии Taurus.

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