По словам главы МИД Украины, Германия раздраженно реагирует на такие просьбы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Германии "недовольные комментарии" после призывов Киева предоставить дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он сказал в интервью Politico.

Когда у него спросили, являются ли эти ракеты "приоритетом в списке желаний Киева", Кулеба отметил, что устал уже отвечать на этот вопрос.

"Вы можете цитировать меня, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженную обратную связь из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", - отметил министр.

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Предоставление Украине ракет Taurus: последние новости

Как писал УНИАН, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ракеты Taurus серьезно помогут Украине, ведь они имеют большую дальность.

"Благодаря крылатым ракетам других стран украинцы уже убедили россиян переместить свои базы материально-технического снабжения, такие как склады боеприпасов, далеко за линию фронта", - подчеркнул министр.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус высказался о передаче ракет Taurus для Украины. По его словам, во время обсуждений о предоставлении крылатых ракет, нельзя забывать о насущных оборонных потребностях Киева.

"Во-первых, эта дискуссия месяцами доводилась до крайностей. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были дойти до того, чтобы исключить ее раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других сферах является более важной", - объяснил свою позицию политик.

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