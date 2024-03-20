Руководитель МИД Польши обвинил власти Германии в нерешительности при поставках в зону боевых действий новых систем вооружения.

Украине во время полномасштабной войны против россиян серьезно помогут немецкие крылатые ракеты Taurus, которые имеют большую дальность.

Такое ракетное оружие "значительно" усилит украинское государство, рассказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью DPA, пишет BR24. По его словам, поставка ракет Taurus с дальностью действия 500 километров окажет "значительное влияние на способность Украины защитить себя".

"Благодаря крылатым ракетам других стран украинцы уже убедили россиян переместить свои базы материально-технического снабжения, такие как склады боеприпасов, далеко за линию фронта", - заявил чиновник. Сикорский полагает, что "немецкие ракеты заставят их (оккупантов, - Ред.) отойти еще дальше". В то же время глава МИД обвинил немецкие власти в нерешительности при поставках на фронт новых систем вооружения.