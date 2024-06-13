Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта, - DeepState

В то же время враг развивает удары в Волчанске и на Агрегатном заводе в городе.

Российские оккупанты продолжают атаковать на нескольких направлениях фронта. Враг имеет продвижение.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, захватчики продвинулись вблизи ряда населенных пунктов Донбасса.

"Враг продвинулся возле Выемки, Новоалександровки, Карловки, в Новопокровском, Старомайорском, Красногоровке и Невельском", - отмечают наблюдатели. Видео дня

Также уточнена линия соприкосновения восточнее Волчанска Харьковской области и на Агрегатном заводе в городе. Россияне продолжают развивать удары на этих участках фронта.

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По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 19:00 12 июня с начала суток на фронте произошло 89 боевых столкновений с противником. Отмечалось, что горячее всего было на Покровском направлении.

Между тем разведка Британии сообщает, что россияне проникли на окраины Часового Яра Донецкой области. Вражеские военные находятся на восточной стороне канала, проходящего через город и служащего препятствием для их дальнейшего продвижения.

"Вероятно, что российские сухопутные войска добились ограниченного проникновения к восточной окраине Часового Яра (города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины). Они также, вероятно, установили контроль над Ивановским (над селом к юго-востоку от Часового Яра)", - говорится в заявлении разведчиков.

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