Власти Германии одобрят 397 млн евро на военную помощь Украине.
"Ввиду постоянно ухудшающейся ситуации на фронте существует серьезный риск того, что Украина без серьезно увеличенной материальной поддержки может потерпеть поражение", - говорится в письме немецких властей, передает Reuters.
В частности, в письме Министерство финансов, после запроса Минобороны, просит бюджетный комитет нижней палаты парламента одобрить дополнительную сумму.
"Полученная незапланированная потребность на сумму около 397 млн евро стала обозначенной в последние несколько недель и соответствует конституционным и бюджетным требованиям", - говорится в письме.
Она должна быть выделенна немедленно, чтобы реализовать меры намеченные на этот год.
Издание отметило, что в 2024 году бюджет немецкой помощи Украине составил около 8 млрд евро.