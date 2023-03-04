Генерал-лейтенант также добавил, что украинские защитники постоянно возвращают контроль над ранее оккупированными населенными пунктами.

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что из-за неудач на передовой российские оккупационные войска в отчаянии. Их тактика становится все более террористической.

Как сообщает "Укринформ", таким мнением он поделился в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей. Генерал-лейтенант также добавил, что Силы обороны Украины постоянно возвращают контроль над ранее оккупированными украинскими городами, селами и поселками.

"Россияне в отчаянии, из-за отсутствия успеха на фронте их тактика становится все более террористической, они обстреливают регионы, убивают гражданское население, уничтожают инфраструктуру", – отметил Павлюк.

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По его словам, после освобождения ранее оккупированных украинских территорий жизнь там восстанавливается.

"Мы боремся за людей, которые жили и живут в населенных пунктах, которые противник пытался захватить. На нас лежит огромная – сделать все, чтобы восстановить там безопасные условия", – добавил он.

В то же время генерал отметил, что также необходимо внедрять военные администрации на деоккупированных территориях в пределах пограничных, прифронтовых и фронтовых административных единиц, чтобы обеспечить надлежащее функционирование регионов и общин.

"Каждый пограничный, прифронтовой и освобожденный населенный пункт остается важным в военном аспекте – это логистические маршруты, новые оборонительные рубежи", – сказал Павлюк.

Кроме того, заместитель министра обороны акцентировал, что органы местной власти на время войны не могут быть "политической ареной". По его мнению, это прежде всего центры принятия решений военного времени, ресурсные и интеллектуальные ячейки обеспечения тыла.

Война в Украине: актуальные новости

Война в Украине продолжается уже 374 дня. За это время украинские защитники вернули под свой контроль десятки оккупированных в начале российского вторжения населенных пунктов. Однако ожесточенные бои продолжаются до сих пор, а самым горячим участком фронта называют Бахмут.

Заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупационные войска проводят интенсивные атаки на Бахмутском направлении. Несмотря на это, украинские защитники удерживают город.

Кроме того, в Украине уничтожили российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Это первый задокументированный случай уничтожения этой техники.

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