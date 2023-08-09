В частности, российские захватчики пытались спрятаться в доме.

Силы обороны Украины уничтожили группу российской пехоты на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал в Telegram как работает 22-я отдельная механизированная бригада на Бахмутском направлении.

По его словам, движение украинских воинов продолжается.

"Аэроразведка обнаружила вражескую группу пехоты. Оккупанты пытались скрыться в доме. Некоторые из них даже хотели сбежать. Но точным выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" российские захватчики были ликвидированы! Идем вперед! К Победе!",- подчеркнул Сырский.

Ситуация возле Бахмута - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на Бахмутском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и в районе Зайцево Донецкой области.

Благодаря действиям украинских воинов РФ перебрасывает в район города Бахмут Донецкой области свои силы и закрепляет их там, несмотря на то, что наши бойцы снизили темп проведения операций.

Сейчас враг в Бахмуте находится в полуоточенные.

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