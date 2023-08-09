Командующий прокомментировал успехи одной из своих бригад.

Бойцы Нацгвардии эпично отработали по миномету 2Б9 "Василек", который армия РФ пыталась использовать на Бахмутском направлении.

Ролик ликвидации техники россиян показало МВД в Telegram. Как уточнил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, в кадре работает бригада быстрого реагирования "Рубеж".

"Это работа нашей бригады быстрого реагирования "Рубеж". Метко и планомерно очищаем наши земли", - указал он.

Также вместе с минометом удалось уничтожить боекомплект оккупантов.

ВСУ уничтожили этим утром российский вертолет

Напомним, утром 9 августа Генштаб ВСУ сообщил об еще одном успехе нашей армии: на одном из направлений фронта удалось сбить вертолет РФ. Сейчас его тип устанавливают. На этой волне ведомство с самого утра напомнило украинцам, что победа будет за нами.

Также стало известно, что общие потери авиации врага достигают 315 самолетов и 312 вертолетов.

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