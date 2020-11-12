За сутки зафиксировано три вражеских обстрела.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три факта нарушения перемирия боевиками.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Огонь враг применил в районе нескольких населенных пунктов. В частности, вблизи Песок обстрелы раздавались из автоматического станкового гранатомета, а возле Водяного - из 82-мм миномета. Возле Каменки противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Читайте такжеВ ТКГ заявили, что россияне заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе (видео)

"К сожалению, в результате этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

За текущие сутки вражеских обстрелов не зафиксировано.

Война на Донбассе: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован