За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три факта нарушения перемирия боевиками.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Огонь враг применил в районе нескольких населенных пунктов. В частности, вблизи Песок обстрелы раздавались из автоматического станкового гранатомета, а возле Водяного - из 82-мм миномета. Возле Каменки противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
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"К сожалению, в результате этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.
За текущие сутки вражеских обстрелов не зафиксировано.
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