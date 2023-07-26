С помощью новой партии мобилизованных россияне будут пытаться удерживать оборону в Крыму и на Донбассе, но получится у них это сделать только по госгранице.

Принятые в России законы об ужесточении воинского призыва говорят о том, что Владимир Путин уже сейчас начинает готовиться к военной кампании весны 2024 года.

Скорее всего, для участия в войне против Украины враг мобилизирует ещё 200-300 тысяч человек, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, причиной этому стали итоги недавнего саммита НАТО, на котором Украине не дали ни самолётов, ни дальнобойных ракет.

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"Путин понял, что ему дадут ещё как минимум до следующего лета, а может ещё и переизбраться. Потому он уже начинает готовиться к призыву и ведению этой кампании. Ему надо будет где-то 200-300 тысяч человек. Скорее всего, в ближайшее время либо будет объявлена мобилизация, либо она пройдёт скрытно, только с увеличением призыва, так как они уже "обилетили" большое количество потенциальных военнослужащих, теперь только вопрос их призвать. Вот эти механизмы, которые мы видим, это для того, чтобы не дать им разбежаться. Скорее всего, это будет ближе к сентябрю и подготовка 200-300 тысяч на весну следующего года", - сказал он.

По словам Свитана, с помощью новой партии мобилизованных россияне будут пытаться удерживать оборону в Крыму и на Донбассе, но получится у них это сделать только по госгранице.

"В следующем году, исходя из планов, которые невооружённым глазом видны, российская армия будет уничтожена, и мы выйдем на госграницу. Это всё будет подвязано на Вашингтонский саммит НАТО, на котором нас наконец пригласят в НАТО, а приём в НАТО, скорее всего, будет в 2025-м в Нидерландах", - добавил он.

Ужесточение воинского учёта в РФ - подробности

Российская Госдума 25 июля приняла поправку об увеличении призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет.

Также была принята поправка о штрафах за неявку по повестке в военкомат, о введении штрафа до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации, об увеличение штрафов до 400 тысяч рублей за непредоставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учёт.

Также, призывникам запретили покидать Россию со дня внесения повестки в реестр, тогда как сейчас выезд запрещен со дня, когда повестка считается врученной. Если россиянин не получил повестку в руки от сотрудника военкомата, по почте или через "Госуслуги", она считается врученной через 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки были подготовлены "под большую войну, под общую мобилизацию".