На реализацию эффективного наступления ВСУ ушли "недели планирования", заявил Джон Кирби.

В Белом доме назвали продвижение Вооруженных сил Украины на фронте "быстрым и ошеломляющим", особенно на северо-востоке страны.

Соответствующее заявление сделал Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, на реализацию такого эффективного наступления ВСУ ушли "недели планирования".

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"У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, на Донбассе. Только из этого отчета вы увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи", – заявил он.

Что касается продвижения украинских защитников на юге, то, как отметил Кирби, там ВСУ тоже добились некоторого прогресса, но встретили более жесткое сопротивление российских оккупантов.

Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, Кирби акцентировал внимание на том, что "Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну".

Вместе с тем, по его словам, США активно следят за тем, что происходит в самой России:

"Очень интересно наблюдать, не правда ли, сейчас, что он (Путин) сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиционеров, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России. Это немаловажно".

Напомним, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше названных (свыше 300 населенных пунктов).

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