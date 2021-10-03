Состояние здоровья раненого военного - средней тяжести.

За минувшие сутки, 2 октября, боевики 11 раз нарушали "тишину" на Донбассе, один украинский военный ранен.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 октября 2021 года.

Отмечается, что трижды оккупанты открывали огонь с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Около Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ООС из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьянки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Золотого-4 вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Читайте такжеНа Донбассе построят два аэропорта: стало известно, где именно и когдаВ районе Светлодарска боевики плотно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции украинской армии вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники осуществили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское и Новолуганськое.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7 часов утра, 3 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в пресс-центре штаба.

Ранее, 1 октября, двое украинских бойцов получили огнестрельные ранения на Донбассе в результате обстрелов боевиков.

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил Российской Федерации готовит оккупантов к боевым действиям на Донбассе зимой. На временно оккупированные территории Украины в сентябре привезли боеприпасы, боевую технику и военное имущество.

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Автор: Катерина Комолова