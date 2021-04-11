Враг бил из запрещенных минометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 10 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. От вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще один получил ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В частности, оккупанты осуществили обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

Неподалеку Майорского вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий ОС получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военнослужащий получил пулевое ранение. Воина госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЕБ дрон противника был вовремя подавлен.

По состоянию на 7 часов утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров