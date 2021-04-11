Сутки на Донбассе не прошли без потерь / ООС

За минувшие сутки, 10 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. От вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще один получил ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. 

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В частности, оккупанты осуществили обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. 

В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.

Неподалеку Майорского вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. 

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий ОС получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военнослужащий получил пулевое ранение. Воина госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЕБ дрон противника был вовремя подавлен.

По состоянию на 7 часов утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров