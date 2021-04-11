За минувшие сутки, 10 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. От вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще один получил ранения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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В частности, оккупанты осуществили обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки – из гранатометов различных систем.
Неподалеку Майорского вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий ОС получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военнослужащий получил пулевое ранение. Воина госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.
В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЕБ дрон противника был вовремя подавлен.
По состоянию на 7 часов утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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