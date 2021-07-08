За прошедшие сутки, 7 июля, российские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, его состояние удовлетворительное.
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Так, вблизи Песков враг вел огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
Возле Золотого-4 враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
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В районе Прицепиловки боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Авдеевки противник обстреливал позиции ОС из ручных противотанковых гранатометов.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра 8 июля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
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