На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 7 июля, российские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, его состояние удовлетворительное.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Так, вблизи Песков враг вел огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Возле Золотого-4 враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

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В районе Прицепиловки боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки противник обстреливал позиции ОС из ручных противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра 8 июля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

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Автор: Дмитрий Захаров