Враг применял запрещенные минометы.

За минувшие сутки, 7 марта, боевики РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское оккупанты обстреливали позиции ВСУ с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

Возле Опытного боевики вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное захватчики осуществили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Автор: Дмитрий Захаров