За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано 13 вражеских обстрелов.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Обстрелы велись в районе Пивденного, Катериновки, Луганского, Лебединского, Опытного, Авдеевки, Песок.
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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное", - говорится в сводке.
Украинские воины открывали огонь в ответ на действия противника.
С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
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