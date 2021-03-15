Боевики систематически нарушают установленное перемирие.

За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано 13 вражеских обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Обстрелы велись в районе Пивденного, Катериновки, Луганского, Лебединского, Опытного, Авдеевки, Песок.

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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное", - говорится в сводке.

Украинские воины открывали огонь в ответ на действия противника.

С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован