Этот жестокий генерал призван загладить конфликт между Путиным и генералитетом.

В России прогрессируют большие разногласия между диктатором Владимиром Путиным и военным руководством. На фоне этих процессов российский президент поставил генерала Сергея Суровикина во главе "спецоперации". У него особая миссия.

Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL.

"Возникает серьезная трещина между Путиным, министерством обороны и генштабом. Он натравил на минобороны и генштаб, на генерала Герасимова и Шойгу, своих двух шавок – Кадырова и Пригожина. Он пытается назначить ответственным за военные неудачи генералитет, прежде всего генштаб, косвенно и Шойгу. И, конечно, военным это не нравится. Ответом было выдвижение генерала Суровикина. Это полный отморозок, который готов выполнить любой приказ", - заявил Яковенко.

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По словам эксперта, это один из немногих командиров, который в 1991 году в Москве, тогда еще в звании капитана, командира батальона гвардейской таманской дивизии, направил свои бронемашины на мирных граждан. Тогда это ему сошло с рук. Он пять месяцев просидел в тюрьме и в конце концов вышел на свободу.

"Он готов к любым жертвам и не думает о последствиях. Это человек, который не остановится ни перед чем. Если ему прикажут, он может убить весь мир. Генерал Суровикин - это попытка Путина преодолеть раскол между ним и армией. Это человек, которому Путин доверяет абсолютно, возможно, единственному в Вооруженных силах", - добавил Яковенко.

Назначение Суровикина командующим русскими войсками: что известно

Вчера, 8 октября, стало известно, что в Министерстве обороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровикину. Ранее он участвовал во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Аналитики назвали Суровикина коррумпированным и брутальным генералом даже по российским меркам. Эксперты подчеркивают, что для российского командования война в Украине токсична. Многие высшие армейские офицеры либо потерпели поражение, либо были убиты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что назначение Суровикина не имеет значения, ведь рашисты уже проиграли.

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