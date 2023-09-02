Суровикина сделают "крайним" за атаки по Москве, уверен разведчик.

Российские генералы Сергей Суровикин и Андрей Юдин выступали против войны с Украиной, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для "Крым Реалии".

"Юдин в Главном оперативном управлении - один из действительно главных планеров. Он лично выступал против всего этого и говорил, что это приведет к катастрофе. Он - один из основных непубличных критиков среди военного руководства Российской Федерации, именно военного, который говорит, что все это катастрофа и чем дальше, тем хуже. Суровикин так же выступал против", - сказал Буданов.

По его словам, Суровикина сделают "крайним" за атаки по Москве:

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"Там всегда должен быть кто-нибудь крайний. Поскольку он – командующий Военно-космическими силами Российской Федерации, то это зона его ответственности. Так или иначе его должны убрать".

Напомним, ранее сообщалось, что Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами, но оставлен в распоряжении Минобороны РФ. До этого в СМИ появилась информация, что он Суровикина отстранили и приказали молчать, "пока о нем не забудут". РосСМИ сообщали, что Суровикина посадили под "домашний арест", хотя в отношении него не было официального расследования.

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