Несмотря на попытки врага, украинским военным удается сразу уничтожать оккупантов.

В Сумской области российские оккупанты пытаются пробраться в Басовку между Журавкой и Новеньким. В основном они используют для этого пехоту, однако если сначала они передвигались пешком, то теперь используют для этого квардроциклы. Об этом сообщает DeepState, которое опубликовало видео поражения захватчиков Силами обороны Украины.

На видео можно увидеть, как происходят бои на этом направлении. Там россияне в быстром темпе группами пехоты пытаются зайти в село и закрепиться.

"Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому блуждают по селу или полям. В то же время Силы Обороны осуществляют сразу по таким группам поражения и живут они недолго", - подчеркнули аналитики.

В то же время сложность ситуации заключается в том, что враг накопил достаточно большое количество пехоты и постоянно пускает ее "на мясо", продвигаясь в глубину.

"Украинские военные в свою очередь стараются максимально делать эти попытки безуспешными, чтобы сдержать продвижение врага", - подчеркнули в DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в Forbes рассказали, что россияне потеряли инициативу везде, кроме одного направления. По словам аналитика Дэвида Акса, Россия смогла отбросить украинские войска с Курщины обратно на территорию Украины, но это отнюдь не свидетельствует об общей слабости украинского фронта.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление относительно событий в Курской области. Он подчеркнул, что россияне осуществляют беспрецедентные атаки на собственные населенные пункты. Из-за авиаударов по городу Суджа, этот населенный пункт почти полностью уничтожен.

Вас также могут заинтересовать новости: