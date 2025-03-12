В частности, может происходить движение в сторону главной логистической магистрали с целью ее перерезания.

Военные из Северной Кореи могут зайти в Сумскую область. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телеканала "Киев 24".

"В случае с россиянами, очень трудно предсказать их действия, потому что, если вы помните, еще в сентябре генерал Буданов говорил, что, учитывая уровень потерь, россияне должны были бы остановиться при своем продвижении на Донбассе... Но они с этим не считаются", - сказал Грабский.

При этом, он высказал мнение, могут ли северокорейские войска, которые воюют в составе российской армии на Курщине, зайти на территорию Сумской области.

"Бесспорно, могут. Нет на границе четкого указателя, что здесь Россия, а здесь - Украина. Они выполняют боевые задачи. И, кстати, продвижение в районе Новенького выглядит, как выполнение боевой задачи по продвижению в район основной логистической магистрали с целью ее перерезания", - подчеркнул Грабский.

В то же время, эксперт предполагает, что потери, которые враг понес на других участках фронта, могут заставить россиян не рисковать "освобождением" Курской области и не атаковать украинские подразделения на других направлениях.

Он отметил, что украинские подразделения на Курщине не потеряли боеспособность, а отходят, перегруппировываются и могут стать достаточно серьезной проблемой для противника.

"С военной точки зрения, одним из вариантов может быть то, что там россияне оставят стабилизационные силы, а другие подразделения могут быть переброшены на другие участки фронта", - сообщил Грабский.

Ситуация в Курской области: последние новости

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на геолоцированные кадры из зоны боев сообщал, что российские войска вытеснили Силы обороны Украины со значительной части Курского плацдарма и вплотную подошли к Судже. Солдаты государства-агрессора уже развешивают цветные тряпки в разрушенных ими селах вокруг Суджи.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины на территории Курской области выполняют поставленные перед ними задачи. Военное командование Украины старается сохранять максимум жизней украинских воинов.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что если ВСУ выйдут из Курской области РФ, то россияне будут пытаться создать буферную зону на территории нашей Сумщины. В то же время, обозреватель сейчас не берется прогнозировать, оставят ли украинские силы территорию РФ, потому что могут быть "козыри".

Вас також можуть зацікавити новини: