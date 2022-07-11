Больше всего средств перевели в марте, с тех пор сумма поступлений на счета ВСУ только уменьшалась.

Украинцы стали меньше донатить на армию. Отмечается, что в июне на спецсчета Нацбанка поступило 500 миллионов гривен – это наименьшая сумма пожертвований с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Опендатабот.

Всего за более чем 4 месяца войны украинцы перевели на поддержку армии почти 18 млрд гривен. Рекордную сумму пожертвований перевели в марте – 8,3 миллиарда гривен. С тех пор сумма поступлений на счета ВСУ только уменьшалась.

Уменьшение сумм донатов в "Опендатабот" объясняют как усталостью украинцев от войны и общим уменьшением доходов, так и возникновением новых масштабных волонтерских или государственных инициатив в помощь армии.

Например, благотворительный фонд Сергея Притулы за три дня собрал 600 млн грн на четыре беспилотника Bayraktar TB2. Позже стало известно, что Турция бесплатно передаст ВСУ "Байрактары", на которые украинцы собрали деньги.

Также УНИАН писал, что украинцы за неделю собрали 400 млн грн на проект "армию дронов" для ВСУ. Его цель – приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км

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