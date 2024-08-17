Воздушное командование "Схід" заявило, что около полудня враг ударил по Днепру тремя ракетами "Искандер-М" и около 17 часов повторно атаковал баллистикой.

Украинские военные 16 августа потеряли многоцелевой истребитель МиГ-29. Об этом сообщил полковник и экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью - все живы-здоровы. Война..." - написал он.

Воздушное командование "Схід" в комментарии "Украинской правде" заявило, что около полудня враг ударил по Днепру тремя ракетами "Искандер-М" и около 17 часов повторно атаковал баллистикой.

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Ранее в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении авиационной техники ВСУ на аэродроме "Днепр". Россияне также отчитались об ударе ракетой "Искандер-М". Сообщалось, что предварительно там работали их средства разведки. При этом оккупанты утверждают, что уничтожили бомбардировщик Су-24.

Война в Украине - потеря самолетов ВВС

В июле росСМИ распространяли видео атаки по аэродрому Миргород. Они сообщали, что нанесли удар по авиабазе, в результате которого было поражено несколько самолетов. По словам бывшего представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, удар по аэродрому действительно произошел, однако потери не такие большие, как писали россияне.

По информации Forbes, во время удара по аэродрому Миргород Россия уничтожила два украинских Су-27. По мнению журналистов, это был один из самых дорогих дней для украинских ВВС с начала полномасштабного вторжения России.

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